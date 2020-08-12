لبنان يخسر 500 سرير طبي بسبب انفجار بيروت

بيروت / حسن درويش / الخليج 365



أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن لبنان خسر 500 سرير طبي جراء انفجار مرفأ العاصمة بيروت الأسبوع الماضي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي إقليمي افتراضي، عقدته المنظمة حول "الاستجابة لانفجار بيروت، والوضع الصحي في لبنان".



وقال مدير الطوارئ للمكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط ريتشارد برينان، إن "3 مستشفيات رئيسية في العاصمة بيروت معطلة، و3 أخرى تعمل بقدرة أقل بكثير من طاقتها العادية".

وأضاف: هذا يعني "أننا فقدنا حوالي 500 سرير".

وأشار برينان إلى أنه "بعد تقييم 55 عيادة ومركزا صحيا في العاصمة اللبنانية، تبين أن أكثر من 50 بالمئة منها لا تعمل".



وحث السلطات اللبنانية وشركاءها، على "استعادة وظائف العديد من تلك المرافق الصحية في أقرب وقت ممكن، لمساعدة البلاد في التعامل مع ضحايا الانفجار، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا".



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من جهتها، أكدت مديرة إدارة البرامج الصحية بالمنظمة رنا الحجة، أنهم وزعوا "في غضون 24 ساعة من الانفجار مستلزمات علاج الإصابات الشديدة، والمستلزمات الجراحية الكاملة لألفي شخص".



وأشارت إلى أن المنظمة قامت في اليومين الماضيين بتقديم "25 طنا من معدات الوقاية الشخصية ضد فيروس كورونا، وتعويض الإمدادات التي دمرها الانفجار".



ولفتت الحجة، إلى أنه "من أهداف المنظمة أن يستعيد القطاع الصحي في لبنان عافيته ليقدم الخدمات اللازمة".



وتعد منظمة الصحة العالمية، سلطة التوجيه والتنسيق في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصحة على المستوى الدولي، وبدأت عملها في أبريل/ نيسان 1948.



وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.



ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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