«الجوازات»: لا صحة للسماح باستقبال ومغادرة الوافدين والسياح

نفت الجوازات اليوم الأربعاء صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي من أن الجوازات ستبدأ من يوم الخميس القادم بالسماح باستقبال ومغادرة الوافدين والسياح، مؤكدة بأنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية في حينه، وذلك حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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