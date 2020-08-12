الجامعة الوطنية العمانية تنظم المؤتمر العالمي (تيد) للعام الثالث على التوالي

للسنة الثالثة على التوالي تنظم الجامعة الوطنية مؤتمر تيد العالمي بالسلطنة بعد أن حققت نجاحات كبيرة في النسختين الماضيتين من خلال نوعية المحاضرين والمشاركين من داخل وخارج السلطنة ومن خلال الحضور القياسي الذي حققته الفعالية.

وقد بلغ عدد المشاركين في المؤتمر الثالث الذي سيقام يومي الجمعة والسبت ١٤ و١٥ اغسطس الجاري أون لاين أكثر من (١٠٠٠ مشارك) ومازال العدد مرشح للزيادة.

يعتبر تيد مؤتمراً عالمياً بتنظيم طلبة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا حيث تم إختيار شعار منطوق للحدث لهذه السنة هو “زوايا خفية” والذي سيتم تنظيمه افتراضيا على حسابات السوشال ميديا الخاصة بالجامعة الوطنية.. حيث يهدف المؤتمر بقدرة الأفكار على تغيير التصرفات والحياة، وقدرتها على تغيير العالم وبناء مكاناً لتبادل المعلومات لتوفير المعرفة المجانية والإلهام من مفكري العالم الأكثر إيحاء، ومن مجموعة من الناس المتعطشة لمشاركة الأفكار مع الآخرين.

يشارك في تيد الجامعة الوطنية الثالث

في تقديم محاضرات من مختصين وباحثين في الصحة والتعليم والرياضة والفصاحة والتغذية وغيره (٩متحدثين) (٥ منهم من السلطنة) واربعة متحدثين خليجين (٢ من مملكة السعودية) و(١ من مملكة البحرين)، و(١ من الكويت).

من الأسماء العمانية المشاركة بشرى خلفان الوهيبي، سالم بشير الريامي، دكتورة منى الشكيلي، محمد رضى اللواتي، والمصور أنس الذيب.

ومن مملكة السعودية الدكتورة لجين دغستاني وريان سمان، ومن مملكة البحرين هاشم شرف، و من الكويت الدكتورة بشاير الماجد.

Advertisements

تيد ( TED) هي اختصار لتكنولوجيا وترفيه وتصميم وهي سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تهدف لتعريف ونشر الأفكار الجديدة والمتميزة للعالم وترعاها في السلطنة الجامعة الوطنية بالتعاون مع “مؤسسة سابلنج الأمريكية” شعارها “أفكار تستحق الانتشار”.

وأكد الدكتور سالم العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية بأن الجامعة تدعم طلابها في إستضافة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الفكرية والعلمية وتأكيدا على هذا الحرص تسعى الجامعة الوطنية إستضافة تد العالمي أو تد الصيفي في المستقبل القريب.

وقال الدكتور سالم العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية بأن الجامعة تفخر بطلابها المتميزين والذين يعملون بأن يكون هناك ربط عالمي بين السلطنة والعالم من خلال تنظيم أحداث عالمية مميزة تعكس مدى التقدم العلمي والفكري للسلطنة وتوصل رسالة سامية للعالم.

بينما أعربت الدكتورة آلاء راشد الغافري رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الإفتراضي تيدكس بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عن مدى جاهزية الفريق لإحتضان الحدث في نسخته الثالثة، وعن شغف الجمهور للقاء المتحدثيين، متمنية نجاح الحدث كما نجح في نُسخهِ السابقة وأكثر.