نادي العظماء والبسطاء وكل الناس

*نادي الاتحاد وجد ليبقى لكل عشاقه الأوفياء بكل أرجاء العالم ، يعشقه العظماء كنادي عظيم في تاريخه وبطولاته وإنجازاته ومجده ، نادي شهير عالميا ، صيته على نطاق واسع عالميا ، كذلك يعشقه البسطاء كنادي ديموقراطي لكل الناس ، كل يدخل الاتحاد وكأنه من املاكه الخاصة ، به حرية الرأي ، كتاب مفتوح ، وأبوابه مفتوحة باستمرار ، فعلا : نادي يعد لهم كعشق وولاء ووله يفوق الوصف والخيال ، نادي متنفس صحي به كل المجالات : الرياضية والثقافية والاجتماعية ، كل الناس بكل الفئات يعشقونه ، حصد ألقاب ملكية من المقام السامي : نادي الوطن لقبه الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه ، كذلك لقب نادي الشعب لقبه الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمة الله عليه ، فعلا : نادي حظي بعشق على نطاق واسع ، ذلكم العشق الأبدي بكل وفاء وقمة الولاء مستمر وفي تزايد ، ولكن للأسف أتوا من استلموا زمام الرسمية وعبثوا بتاريخ الاتحاد العظيم ، شوهوا تاريخه ومجده ، احرقوا قلوب عشاقه ، وما زال للعبث بقية ، أين رجال العظماء الأوفياء من ذلكم العبث من أولئك الغير مسؤولين بالمسؤولية الجسيمة ؟ انهظوا يا رجال الاتحاد المقتدرين الأوفياء وانتشلوا الاتحاد نادي الوطن من براكين العبث المتصاعدة بكل قبح مقزز ، هيا الكل ينتظركم لإنقاذ المونديالي العالمي .. العميد فخر بلادي .

*جماهير الاتحاد الوفية بكل أنحاء العالم ، هيا ارفعوا شعار ( كلنا اتحاد من أجل عشقنا الاتحاد ) بدء من المباراة القادمة حتى آخر رمق ، عرف عنكم الوفاء المتأصل والولاء الخالد والإخلاص الفريد ، فعلا : ناديكم يناديكم بكل وقت وحين .

*كل الأندية لديها مشاكل وانقسامات ، لكن لا تصل للإضرار بهذا النادي أو ذاك كما يحدث للاتحاد منذ رئاسة عادل جمجوم إلى الآن ، النادي الوحيد الذي لا يتأثر بالانقسامات ( نادي الهلال ) فقط ، الشاهد حدثت خلافات كبيرة بين أشخاص كبار بالهلال ، ولكن كانت خلافاتهم بعيدة عن الهلال أو الإضرار به ، فعلا : نموذج لأبد أن يدرس في كل الأندية ، لآن الخلافات الشخصية لأبد أن تكون في منائ عن أي نادي وفق فكر متقدم متحضر .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

بقلم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد