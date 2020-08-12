نادي العظماء والبسطاء وكل الناس

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*نادي الاتحاد وجد ليبقى لكل عشاقه الأوفياء بكل أرجاء العالم ، يعشقه العظماء كنادي عظيم في تاريخه وبطولاته وإنجازاته ومجده ، نادي شهير عالميا ، صيته على نطاق واسع عالميا ، كذلك يعشقه البسطاء كنادي ديموقراطي لكل الناس ، كل يدخل الاتحاد وكأنه من املاكه الخاصة ، به حرية الرأي ، كتاب مفتوح ، وأبوابه مفتوحة باستمرار ، فعلا : نادي يعد لهم كعشق وولاء ووله يفوق الوصف والخيال ، نادي متنفس صحي به كل المجالات : الرياضية والثقافية والاجتماعية ، كل الناس بكل الفئات يعشقونه ، حصد ألقاب ملكية من المقام السامي : نادي الوطن لقبه الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه ، كذلك لقب نادي الشعب لقبه الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمة الله عليه ، فعلا : نادي حظي بعشق على نطاق واسع ، ذلكم العشق الأبدي بكل وفاء وقمة الولاء مستمر وفي تزايد ، ولكن للأسف أتوا من استلموا زمام الرسمية وعبثوا بتاريخ الاتحاد العظيم ، شوهوا تاريخه ومجده ، احرقوا قلوب عشاقه ، وما زال للعبث بقية ، أين رجال العظماء الأوفياء من ذلكم العبث من أولئك الغير مسؤولين بالمسؤولية الجسيمة ؟ انهظوا يا رجال الاتحاد المقتدرين الأوفياء وانتشلوا الاتحاد نادي الوطن من براكين العبث المتصاعدة بكل قبح مقزز ، هيا الكل ينتظركم لإنقاذ المونديالي العالمي .. العميد فخر بلادي .
*جماهير الاتحاد الوفية بكل أنحاء العالم ، هيا ارفعوا شعار ( كلنا اتحاد من أجل عشقنا الاتحاد ) بدء من المباراة القادمة حتى آخر رمق ، عرف عنكم الوفاء المتأصل والولاء الخالد والإخلاص الفريد ، فعلا : ناديكم يناديكم بكل وقت وحين .
*كل الأندية لديها مشاكل وانقسامات ، لكن لا تصل للإضرار بهذا النادي أو ذاك كما يحدث للاتحاد منذ رئاسة عادل جمجوم إلى الآن ، النادي الوحيد الذي لا يتأثر بالانقسامات ( نادي الهلال ) فقط ، الشاهد حدثت خلافات كبيرة بين أشخاص كبار بالهلال ، ولكن كانت خلافاتهم بعيدة عن الهلال أو الإضرار به ، فعلا : نموذج لأبد أن يدرس في كل الأندية ، لآن الخلافات الشخصية لأبد أن تكون في منائ عن أي نادي وفق فكر متقدم متحضر .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
بقلم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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