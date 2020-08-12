شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 1569 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2151 حالة تعافي و36 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 2151 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 36 حالة وفاة.

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