هجوم حاد من نائب عراقي على الحكومة بسبب "القصف التركي"

وانتقد النائب، اليوم الأربعاء، موقف الحكومة الذي وصفه بـ"الخجول" إزاء "العدوان" التركي على الأراضي العراقية؛ بحسب قناة "السومرية نيوز".

Sputnik

وأضاف "الحكومة التي لديها فعلا سيادة حقيقية فإنها تستطيع التعامل مع أي خروق للسيادة بكل قوة وبشكل حاسم دون إراقة الدماء".

وتابع "من استهدفهم العدوان التركي هم ضباط تابعون ل‍قوات الحدود الاتحادية بمعنى أنهم يتبعون للمؤسسة العسكرية العراقية، وللأسف فإن الحكومة التي ادعت السيادة وحماية العراق كان موقفها خجولا تجاه هذا العدوان الفاض".

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وأضاف "الحكومة الحالية تنادي بحماية السيادة وتحقيق الأمن والانتخابات المبكرة، ومنذ تشكيلها تكررت الخروق على السيادة عدة مرات، فما جدوى الحديث عن انتخابات مبكرة"، لافتا إلى أن "الحكومة مطالبة بالتجاوب مع هذه الحادثة ويجب أن تحمي حدودها ومواطنيها".

وتابع "هناك قوات تابعة ل‍حزب العمال الكردستاني موجودة في مناطق عصية، وكانت هناك مطالبات من حكومة الإقليم عدة مرات لإخراجها، لكي لا تكون الأراضي العراقية ساحة للصراعات".

وأشار إلى أنه "على حكومة تركيا حل مشاكلها على أراضيها وليس على أراضي العراق".