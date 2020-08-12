السعودية تكشف تفاصيل "عملية تهريب كبيرة" عبر الحدود البرية والبحرية

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أعلن المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن "المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر شوال الماضي، عن إحباط عدة محاولات لتهريب 1513 كغ من مادة الحشيش المخدر، و660 كغ من مادة القات المخدر"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية

وأضاف المقدم القريني، أنه "تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 87 شخصا، بينهم 51 متهما من الجنسية الأثيوبية، و19 متهما من الجنسية اليمنية، و17 متهماً سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة".

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي أنه "جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم"، مؤكدا أن "المهربين مستمرون في أعمالهم الإجرامية في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية".

كما شدد القريني، على أن رجال حرس الحدود السعودي مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.