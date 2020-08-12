نشر كاسيدي صورة لمدينة بيروت من الفضاء وعلق عليها: "اليوم أفكر في بيروت، قلبي متعاطف مع جميع ضحايا الكارثة الأخيرة، أرسل لهم الحب من قلبي".
ورد أحد المغردين على صورة كاسيدي قائلا: "العالم أكثر بساطة عندما ننظر إليه من الفضاء، لسنا بحاجة للعيش في عالم ممتلئ بالاضطرابات، أصلي من أجل أرض يكون فيها الجميع سعداء ولطيفين".
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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء 4 أغسطس، إلى 171 شخصا، فضلا عن تأكيد إصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
وكان انفجار قد وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية وتسبب في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.
وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ 6 سنوات.
ودعا الرئيس اللبناني الدول الصديقة للإسراع بمساعدة بلاده جراء الدمار الشديد الذي سببه الانفجار وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رائد فضاء أمريكي ينشر صورة لبيروت من الفضاء تعبيرا عن تعاطفه مع ضحايا الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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