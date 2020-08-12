ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، أحيا مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة "الفساد" الذي ترجح معظم التقديرات تسببه بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك صلة هذه الشخصيات بـ"حزب الله" المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة.
© Sputnik . Valery Melnikov
وقدم 13 عضوا من الجمهوريين في الكونغرس أخيراً، اقتراح قانون مؤلف من 111 صفحة لفرض أكبر عقوبات حتى الآن على إيران، تتضمن تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة "إرهابية" ووقف المساعدات للبنان، ومعاقبة وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: انفجار مرفأ بيروت يفتح ملف العقوبات ضد مسؤولين لبنانيين كبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.