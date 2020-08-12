غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة/ رمزي محمود-هاني الشاعر/ الخليج 365-

شنت طائرات حربية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، غارات ضد أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح، نشره على حسابه في تويتر "شنت طائرات ومروحيات حربية غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، حيث تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس".

وأضاف إن الغارات تأتي "ردًا على اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة".

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 في غزة، نقلا عن شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي قصف خمسة مواقع مختلفة في القطاع.

وقال الشهود إن الطائرات شنت ثلاث غارات، استهدفت موقعاً، في منطقة تقع جنوبي مدينة غزة، وموقعين آخرين يقعان شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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كما استهدفت القوات الإسرائيلية نقطتي رصد، وسط القطاع، بالقذائف ونيران الأسلحة الرشاشة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات من جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت صحف إسرائيلية، الثلاثاء، إن 60 حريقا اندلع في مستوطنات إسرائيلية، جراء إطلاق البالونات.

ويقول الفلسطينيون إنهم يستخدمون هذه الأساليب بهدف دفع إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

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