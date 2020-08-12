شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العسكرى بالجزائر يصدر أمرا دوليا بالقبض على قائد الدرك الوطنى "الهارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القضاء العسكري بالجزائر، أمرا دوليا بالقبض على قائد الدرك الوطني "الهارب" العميد غالي بلقصير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وأوضح المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، في البيان الإعلامي اليومي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 36204 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1322 حالة وفاة، بعد تسجيل 10 حالات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا 343 مريضا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25263 حالة شفاء، فيما يوجد 49 مريضا في العناية المركزة.

وسجلت قارة أفريقيا، الجمعة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، استنادا إلى البيانات الصادرة من جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.