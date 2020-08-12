شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جنبلاط: علينا ألا ننسى خطر كورونا رغم الألم وفداحة الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى مساء الثلاثاء فى عين التينة، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، بحضور رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطى" النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

وقال جنبلاط بعد اللقاء، الذي استمر أكثر من ساعة "سأبدأ بالأولويات، علينا ألا ننسى، ورغم فداحة الخسائر والألم، أذكر بأن هناك خطرا يستشري وهو خطر كورونا، ومعلوماتي تفيد بأن التفشي أصبح مجتمعيا."

Advertisements

وأضاف أن بعض المستشفيات الحكومية والخاصة هي على حافة عدم الاستيعاب لأن المرض يتفشى بين الأولاد الصغار وبين المسنين.

ودعا جنبلاط إلى فرض حالة طوارئ، مطالبا الجيش وقوات الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وشدد على ضرورة أن يعي المواطن خطورة هذا الوضع، موضحا أنه ليس كافيا الذهاب إلى الفحص، بل أهم شيء هو القناع وعدم الإختلاط.