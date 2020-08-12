لحظة هروب المتحدث باسم التحالف الدولي أثناء سقوط صاروخ بالعراق... فيديو

وكان مايليز يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية، وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب واختبأ داخل إحدى مباني السفارة.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

ويشهد العراق، منذ فترة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.