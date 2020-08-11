اخبار الخليج

رصد أكثر من ألف مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أكثر من ألف مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

Advertisements

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك الممارسات تخضع للمخالفة رقم 38، والتي تنص على قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس أو في ظروف مناخية سيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية أن قيمة المخالفة تصل إلى ثلاثة آلاف الريال تتعدد بتعدد العمال.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رصد أكثر من ألف مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا