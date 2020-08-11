شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أكثر من ألف مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك الممارسات تخضع للمخالفة رقم 38، والتي تنص على قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس أو في ظروف مناخية سيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضحت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية أن قيمة المخالفة تصل إلى ثلاثة آلاف الريال تتعدد بتعدد العمال.
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