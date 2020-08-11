الصليب الأحمر اللبناني: 42 مصابا في مظاهرة وسط بيروت

وبحسب موقع قناة "الجديد"، اللبنانية، قال الصليب الأحمر إن "10 جرحى في مظاهرة وسط بيروت تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و32 مصابا يتم إسعافهم في المكان".
وبحسب مراسلة "سبوتنيك" تشهد منطقة وسط بيروت، مواجهات بين محتجين على السلطة السياسية والقوى الأمنية، في محيط البرلمان اللبناني.
© REUTERS / GORAN TOMASEVIC
ويطالب المحتجون بحكومة جديدة تناسب رغباتهم من دون محاصصات سياسية، رافضين استقالة الحكومة اللبنانية فقط.
وتقدم المحتجون باتجاه الحواجز المؤدية إلى مبنى مجلس النواب، رافعين شعارات تندد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن عناصر مكافحة الشعب ترافقها فرقة من الجيش تمكنت من إبعاد المحتجين باتجاه جريدة "النهار"، وسط إطلاقها القنابل المسيلة للدموع، وقابلها المتظاهرون بالقاء الحجارة والمفرقعات النارية.
فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن "12 فرقة تابعة له تستجيب الآن وتعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين بعد الاشتباكات في بيروت".
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