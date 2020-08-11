الهلال السعودي يواصل التقدم والنصر يستعيد نغمة الانتصارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حافظ الهلال على فارق النقاط التسع في صدارة دوري المحترفين السعودي، بعد فوزه على ضيفه الفتح 2-1 في ختام الجولة 24، في حين استعاد مطارده وغريمه الأزلي النصر نغمة الانتصارات، بعد فوزه على مضيفه أبها 2-0.

ورفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة والنصر إلى 48 نقطة، وبقي الفتح وأبها في المركزين 14 و9 برصيد 22 نقطة و32 نقطة.

وعلى الرغم من المصاعب التي واجهها الهلال في معقله على ملعب جامعة الملك سعود، فإنه خرج في النهاية فائزاً بفضل ثنائية الفرنسي غوميز من نقطة الجزاء (38 و87)، وسجل اللاعب نفسه هدف الفتح الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (53)، وتهيأت أمام الفتح فرصة الخروج بنتيجة أفضل بيد أن لاعبه مروان سعدان أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 82.

وعلى ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها انتظر النصر حتى الدقيقة 58 ليسجل هدفه الأول من ضربة جزاء نفذها عبد الرزاق حمدالله بنجاح في مرمى مواطنه عبد العالي محمدي، الذي تلقى مرماه بعدها بأربع دقائق هدفاً ثانياً من النيجيري أحمد موسى.

وأكمل أبها المباراة منقوصاً بعد طرد مدافعه كرم برناوي في الدقيقة 62.

واشتدت المنافسة على لقب الهداف بين حمد الله وغوميز وعمر السومة؛ حيث يتصدر الأول بـ 19 هدفاً متقدماً بهدف عن غوميز، و3 أهداف عن مهاجم الأهلي السومة.

وضمن نفس الجولة فتح فوز العدالة على الحزم الصراع في مراكز الهبوط على مصراعيه؛ حيث رفع الأول رصيده إلى 20 نقطة، وبقي الثاني على 24 نقطة وبجانبهم ضمك (21 نقطة)، والفتح (22 نقطة)، والاتحاد (23 نقطة)، كما بات الفيحاء قريباً من الخطر (27 نقطة).

وقلب العدالة تأخره بهدف البرازيلي كارلوس ستراندبيرج إلى فوز بثنائية أندريا ورياض شراحيلي (64 و75) ليحيي أماله الرقمية في البقاء.

وفي آخر المباريات واصل الشباب انتصاراته صاعداً للمركز السادس بعد فوزه على التعاون بهدف عبد المجيد الصليهم (67)، ليرفع الليث رصيده إلى 38 نقطة، وبقي سكري القصيم عاشراً برصيد 32 نقطة، بعد تلقيه الخسارة الثانية توالياً.

وتقام يومي الخميس والجمعة مباريات الجولة الـ25 بلقاءات الفتح وأبها، والفيحاء والشباب، والرائد والحزم، والاتحاد والاتفاق، والعدالة والهلال، والفيصلي والأهلي، والتعاون وضمك، والنصر والوحدة.