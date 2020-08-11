شكرا لقرائتكم خبر عن بركان سينابونج الإندونيسي ينفث دخاناً لـخمسة آلاف متر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثار بركان جبل سينابونج في إندونيسيا، الاثنين، ما تسبب بظهور عمود هائل من الرماد والدخان، على ارتفاع 5 آلاف متر في الهواء، وتغطية التجمعات السكانية والسيارات بطبقة من الرماد، بعد أن عاد البركان للنشاط في الأيام الأخيرة.
وقال مركز علم البراكين والمخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، في بيان: ننصح الأشخاص الذين يعيشون في الجوار بأن يكونوا في حالة تأهب لاحتمال ظهور حمم بركانية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو وفيات، لكن السلطات حذرت من احتمال تدفق الحمم البركانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بركان سينابونج الإندونيسي ينفث دخاناً لـخمسة آلاف متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.