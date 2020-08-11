بركان سينابونج الإندونيسي ينفث دخاناً لـخمسة آلاف متر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثار بركان جبل سينابونج في إندونيسيا، الاثنين، ما تسبب بظهور عمود هائل من الرماد والدخان، على ارتفاع 5 آلاف متر في الهواء، وتغطية التجمعات السكانية والسيارات بطبقة من الرماد، بعد أن عاد البركان للنشاط في الأيام الأخيرة.

وقال مركز علم البراكين والمخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، في بيان: ننصح الأشخاص الذين يعيشون في الجوار بأن يكونوا في حالة تأهب لاحتمال ظهور حمم بركانية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو وفيات، لكن السلطات حذرت من احتمال تدفق الحمم البركانية.