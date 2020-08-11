إعلام: دبابات إسرائيلية تخترق الحدود اللبنانية وإلقاء قنبلة فوسفورية

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وأضاف الموقع اللبناني أن "دبابة ثالثة حضرت واستقرت على الطريق العسكري مقابل المنطقة"، مؤكدا أن "القوات الإسرائيلية أطلقت قنبلة فوسفورية حارقة أشعلت النار في المنطقة المتنازع عليها بين السياج التقني والخط الأزرق خلال انسحاب الدباباتين إلى داخل السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في ميس الجبل".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، حذر أمس الاثنين، من "تداعيات خطيرة لأي حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني"، مؤكدا أن إسرائيل "لن تتوانى عن خوض معركة أخرى في لبنان إذا فرضت عليها".
كما قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، إن "وجهة بلاده ليست نحو الحرب مع لبنان، ولكن في ضوء التوترات على الحدود الشمالية فإنها جاهزة ومستعدة أتم الاستعداد لمواجهة جميع الاحتمالات".
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