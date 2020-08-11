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توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن المبتعثين للدراسة خارج المملكة

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نبيل عطية 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن المبتعثين للدراسة خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ،باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

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كماوجه وزير التعليم باستمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، أن توجيه الوزير يشمل استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لمعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

وكذلك تفويض معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

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