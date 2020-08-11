مؤتمر "أصدقاء السودان" ينعقد غدا في السعودية

وبفتتح المؤتمر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، لمناقشة عملية السلام في السودان بمشاركة حركات الكفاح المسلح، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.
وتجري مناقشة مخرجات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد ببرلين، وذلك بمخاطبة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وممثلين من حركات الكفاح المسلح.
وكانت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، قد أجرت لقاء الأسبوع الماضي مع السفير السعودي في الخرطوم للترتيب للمؤتمر.
وكان الاجتماع الدولي الذي عقد في برلين قد خلص إلى تقديم تعهدات بمبلغ 1.8 مليار دولار لدعم مشروعات تنموية في السودان وتقديم دعم مباشر للمواطنين.
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