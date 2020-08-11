شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم عاجل من «التعليم» لتحديد سياسات العودة للدراسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم تعميماً عاجلاً لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لمعرفة واقع الأجهزة التقنية في المدارس لتحديد سياسات العودة للدراسة متضمنة أجهزة الحاسب الآلي في المعامل.

وجاء التعميم من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي بالإشارة إلى قرار تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي القادم 1442هـ المتضمن وضع الترتيبات المناسبة للاستعداد للعام القادم.

ووجه الدكتور العاصمي قائدي المدارس إلى تعبئة البيانات المطلوبة على أن تعتمد هذه البيانات من مديري المكاتب في المناطق والمحافظات، مشدداً على أن يتم الرفع بتلك البيانات خلال 5 أيام.