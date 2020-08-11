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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة «واتساب» تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات.. كشف الحقيقة كاملة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، وهي منصة إعلامية سعودية مستقلة، حقيقة الرسالة المتداولة عبر تطبيق الواتساب والتي تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات.
وقال الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه لا صحة للرسالة المتداولة عبر الواتساب بعنوان (وزارة الصحة تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات)، والرقم 195 المنسوب لوزارة الصحة غير صحيح ويخص وزارة الصحة اليمنية.
وأضافت هيئة مكافحة الإشاعات أن الرقم الحقيقي للتواصل مع وزارة الصحة السعودية هو 937.
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