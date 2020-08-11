طحنون بن محمد.. سجل حافل في خدمة الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعدّ سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، من القلة القليلة التي كان لها شرف مرافقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس باني دولة الإمارات، منذ نعومة أظفاره.

وكان لهذه الرفقة والصحبة المباركة طابع لا تخطئه العين في فكر سموّ الشيخ طحنون وتصرفاته وإدارته الذي نهل الخبرة العملية والمعرفية من الشيخ زايد رحمه الله الذي كان عليماً ضليعاً بأحوال أهالي العين وأخبارهم، منذ أن كان رحمه الله ممثل الحاكم في منطقه العين.

ويعدّ سموّ الشيخ طحنون، من كوكبة الرجال الذين وضع فيهم الشيخ زايد ثقته المطلقة، فعينه في الحادي عشر من سبتمبر عام 1966 في أول مناصبه الرسمية بعد شهر من تسلمه مقاليد الحكم في أبوظبي.

وكان الشيخ طحنون، ضمن العاملين معه على المشروع الاتحادي العظيم الذي توج في الثاني من ديسمبر عام 1971 بإعلان دولة الاتحاد.

وقد شغل سموّه قبلها، منصب وزير البلديات والزراعة، منذ الأول من يونيو لعام 1971. كما عينه ممثل الحاكم في منطقه العين في التاسع من أغسطس من العام نفسه.

وفي الثامن من يوليو عام 1972 صدر مرسوم أميري بتعيين سموّ الشيخ طحنون، عضواً في مجلس إدارة صندوق أبوظبي للإنماء والاقتصاد العربي، ورئيساً لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عام 1973.



وفي عام 1974 صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لدائرة البلدية والزراعة في العين، ومع تأسيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للاستثمار، كان سموّ الشيخ طحنون، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، وجددت عضويته عام 1980.

وفي عام 1977 أصبح نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيساً لدائرة الزراعة والبلديات في العين. كما عينه الشيخ زايد، رحمه الله، عضواً في المجلس الأعلى للبترول عام 1988.

وشهد سموّ الشيخ طحنون بن محمد، الانطلاقة الأولى للمسيرة المباركة والعمل الدؤوب للتنمية في مختلف المجالات، مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، حيث سخّر عوائد الاستثمارات البترولية في إطلاق مشاريع الخدمات والبنية التحتية للإمارة، وأشرف على مئات المشاريع في البناء والتشييد، خلال مرافقته للوالد المؤسس الشيخ زايد.



كما أشرف سموّه وتابع التحديث والتطوير للخدمات في مدينة العين التي أمر بتنفيذها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشملت إقامة المساكن للمواطنين، وبناء وتحديث المستشفيات والمدارس والجامعات والبنى التحتية من طرق وجسور وكهرباء ومياه ومرافق مختلفة، من أجل بناء مدينة عصرية تتوافر فيها كل مقومات الحياة الكريمة لسكانها.

ويعرف عن سموّ الشيخ طحنون، قربه وتواصله المباشر مع أهالي منطقه العين، فأغلب مناصبه الرسمية وسجله الحافل بخدمة الدولة ومواطنيها كان يتركز على عمل سموّه في مدينة العين «مدينة الواحات»، ما جعله قريباً لشؤون المواطنين فيها، متواصلاً معهم مباشرة في أفراحهم ومناسباتهم المختلفة. (وام)