تمديد مهلة حاملي أذونات الدخول المنتهية لمدة شهر

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قراراً يمنح بموجبه حاملو أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للموجودين داخل الدولة مهلةً إضافية، اعتباراً من تاريخ 11-8-2020 ولمدة شهر بهدف تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء والتزاماً من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

ودعت الهيئة كافة حاملي أذونات الدخول المنتهية بالعمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجدداً لزيارة الدولة.

من جهة أخرى، خصصت شرطة أبوظبي، مسارات عند نقطة التفتيش في منطقة غنتوت، لتسهيل الدخول إلى الإمارة، حيث تضمنت مساراً للمركبات الثقيلة والحافلات العامة باللون الأزرق، فيما خُصّص المساران الثاني والثالث للمركبات الخفيفة، حاملة التصريح، والفاحصين ذوي النتيجة السلبية، باللون الأخضر، والمسار الأخير لحالات الطوارئ باللون الأحمر. كما خصصت نقطتي فرز عند خيمة فحص الليزر، لتوجيه أصحاب المواعيد للدخول، ونقطة أخرى بعدها ببضعة كيلومترات، لفرز ذوي النتائج السلبية، والسماح لهم بالدخول، وتوجيه من لا يحمل أي شهادات تثبت خلوّه من فيروس «كورونا»، لإجراء الفحص في خيمة الليزر، أو عودته إلى دبي.