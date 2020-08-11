السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر أغسطس

وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، فإن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، أعلنت عن رفع أسعارها المحلية للبنزين لشهر أغسطس/آب. ورفعت أرامكو سعر البنزين/أوكتان 91 إلى 1.43 ريال للتر من 1.29 ريال في يوليو/تموز. كما حددت سعر البنزين/أوكتان 95 عند 1.60 ريال للتر بدلا من 1.44 ريال في يوليو/تموز. يشار إلى أن أرامكو تقوم بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

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