"قطع لسانه وأذنيه وفقئت عينيه"... وزير يمني يتهم "أنصار الله" بارتكاب "جريمة بشعة"

وقال الوزير في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن "المليشيا الحوثية اعدمت الأسير عبد الحافظ الطاهري بعد أن قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه وأذنيه وجدع أنفه وفقئ عينيه، وإحراق جثته قبل تسليمها لأسرته".

© REUTERS / Khaled Abdullah

‏وأضاف "هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام اليمني تؤكد وحشية وإجرام مليشيا الحوثي الإرهابية وتنصلها عن كل القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم ديننا الإسلامي السمحة".

وتابع بأن هذه العملية "هي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الارهابية القاعدة، داعش بحق الأسرى".

‏ودعا الإرياني "الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم مليشيا الحوثي الارهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لاطلاقهم فورا دون قيد أو شرط تنفيذا لبنود اتفاق السويد".