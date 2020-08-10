شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح الإجراءات الواجب اتباعها عند فقدان لوحة السيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات الضرورية التي يجب على مالك المركبة اتباعها عند فقدان لوحات السيارة. Advertisements وجاء ذلك رداً على تساؤل أحد متابعي حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: “إذا ضاعت لوحة السيارة هل يلزم تسديد المخالفات لإيجاد بدل فاقد”. وأجابت إدارة المرور: “في حال فقدانك لوحات مركبتك، عليك أولاً الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلبك”.

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