شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جديد بقوة 3.5 درجة يضرب ولاية ميلة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت ولاية ميلة الجزائرية (شمال شرق)، اليوم الاثنين، لهزة أرضية جديدة بلغت قوتها 3.5 درجة بمقياس ريختر، وبحسب بيان لمركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، فإن الهزة الأرضية وقعت بمنطقة قرارم قوقة بولاية وتحدد مركزه بـ 4 كلم شمال-غرب قرارم قوقة.

وكانت ولاية ميلة قد تعرضت يوم الجمعة الماضي لهزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.9 درجة و4.5 درجة بمقياس ريختر على التوالي وتسببتا في أضرار مادية بالمباني والمساكن والطرق، كما تم تسجيل هزة ارتدادية بنفس الولاية صباح اليوم الاثنين بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر.