شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بدبى تسيطر على حريق محدود فى مستودعات السوق الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق محدود ،في مستودعات السوق الحرة بمنطقة أم الرمول دون تسجيل إصابات. وفقا لصحيفة البيان الإماراتية ، مؤكد أنه تم الاستجابة على الفور من فرقة مركز الراشدية التي تمكنت من السيطرة على الحادث ، وقالت صحيفة البيان ، ورد بلاغ اليوم الإثنين عن وجود حريق في مستودعات السوق الحرة بمنطقة أم الرمول ، وتم التعامل الفورى مع الحادث .

وكانت الإمارات شهدت الأسبوع الماضى حريق فى سوق عجمان الشعبي، المكون من 125 محلاً تضررت بالكامل، نتيجة وجود مواد سريعة الاشتعال، مثل القطن والبلاستيك، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر بشرية، وتعمل أجهزة البحث حالياً على تحديد سبب الحريق، خصوصاً أن السوق مغلق منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة "كورونا" بحسب ما ذكرت جريدة الإمارات اليوم

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وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في سوق عجمان الشعبي وعلى ضوء البلاغ هرعت فرق الدفاع المدني من أربعة مراكز إطفاء، وبعدها تم طلب الدعم والمساندة من الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين لإخماد الحريق والسيطرة عليه.