التدخين يزيد من خطورة الإصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت الجمعية الألمانية لطب الرئة من قدرة التدخين على رفع خطر الإصابة بالفيروسات، منها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الذي تفشى في العالم وقضى على أكثر من 4 آلاف شخص.



وأوضح البروفيسور ميشائيل بفايفر، رئيس الجمعية الألمانية لطب الرئة، أن التدخين يُضعف القوى المناعية للشعب الهوائية، ومن ثم لا تجد الفيروسات صعوبة في مهاجمة الجهاز التنفسي.

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وأضاف: "بسبب التدخين يتخذ المرض، في حال الإصابة به، مسارا شديدا يهدد الحياة؛ لذا ينبغي الإقلاع عن التدخين كإجراء احترازي من أجل الحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا".

إلى جانب الإقلاع عن التدخين، نصح بفايفر بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة؛ إذ ينبغي غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم.

وتابع: "مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا، فضلا عن تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع".

واختتم: "يجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، الذي تتمثل أعراضه في آلام الحلق والحمى والسعال والرشح والصداع والإعياء الشديد وآلام الأطراف ومشاكل التنفس مثل قِصر النفس وضيق التنفس".