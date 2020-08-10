"أنصار الله" تحذر من كارثة وشيكة في اليمن

القاهرة– سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المعين من الجماعة، عمار الأضرعي، قوله: "ندق ناقوس الخطر مجددا ونحذر من كارثة إنسانية وشيكة بانعدام المشتقات النفطية وتجاهل الأمم المتحدة وتماهيها مع دول العدوان".

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وأضاف: "نفد مخزوننا من مادة الديزل، وكل القطاعات الاقتصادية مهددة بالتوقف خلال الأيام القادمة، وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا في أزمة المشتقات النفطية".

وأكد الأضرعي: "الحاجة إلى كميات من النفط لتموين مؤسسة الطرق والجسور من أجل فتح الطرقات التي أُغلقت نتيجة السيول".

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في السياق نفسه، اتهمت شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي بـ"احتجاز 18 سفينة نفطية منها 14 محملة بالبنزين والديزل، و4 سفن تحمل مادتي المازوت والغاز"، داعيةً الأمم المتحدة إلى الضغط للإفراج عن جميع السفن".

وقدرت شركة النفط، في بيان وبحسب قناة المسيرة، "إجمالي الغرامات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال الفترة من 2019 وحتى يوليو/ تموز 2020، بـ101 مليون دولار".

ووجهت شركة النفط في صنعاء اتهاماً للأمم المتحدة بـ "الإمعان في تجاهل المعاناة الإنسانية لليمن"، معتبرةً ذلك "نتاجاً لتحركها بعيداً عن مواثيقها التأسيسية".

وحملت الشركة الأمم المتحدة "مسؤولية الشراكة الكاملة مع دول العدوان في الانتهاكات الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وممارسة العقاب الجماعي"، على حد قولها.