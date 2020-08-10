القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، العميد صادق دويد، عبر حسابه على تويتر، إن "المقاومة الوطنية حققت إنجازا امنيا نوعيا بتفكيك خلية تجسس زرعها الحوثيون في مدينة المخا (غربي محافظة تعز)".
وأضاف أن "خلية التجسس كانت لرصد تحركات ألوية (حراس الجمهورية) والقوات المشتركة، والتخطيط لتنفيذ أعمال ارهابية في مديريات الساحل الغربي".
وأكد الناطق العسكري "القبض على مسؤول الخلية واثنين من عناصرها".
وتتخذ القوات المشتركة في الساحل الغربي، من مدينة المخا مقر قيادة لها، منذ استعادة المدينة من قبضة "الحوثيين"، في 8 فبراير/ شباط من العام 2017 بعد معارك عنيفة استمرت ثلاثة أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات اليمنية المشتركة تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة لـ"أنصار الله" في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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