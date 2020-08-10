النرويج تخصص 5 ملايين دولار إضافية لمساعدة لبنان

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان صحفي للوزارة: "أعلنت النرويج، مع عدد من البلدان الأخرى، عن زيادة مساهمتها المالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الجديدة للبنان. إن إجمالي مساهمة النرويج في أزمة بيروت يبلغ 70 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 7.75 مليون دولار). وهذا يشمل مبلغ 25 مليون كرونة (ما يعادل 2.58 مليون دولار) الذي أعلن عنه وزير الخارجية بعد يوم من التفجيرات".
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وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
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