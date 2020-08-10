النرويج تخصص 5 ملايين دولار إضافية لمساعدة لبنان

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان صحفي للوزارة: "أعلنت النرويج، مع عدد من البلدان الأخرى، عن زيادة مساهمتها المالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الجديدة للبنان. إن إجمالي مساهمة النرويج في أزمة بيروت يبلغ 70 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 7.75 مليون دولار). وهذا يشمل مبلغ 25 مليون كرونة (ما يعادل 2.58 مليون دولار) الذي أعلن عنه وزير الخارجية بعد يوم من التفجيرات".

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سارعت دول ومنظمات دولية إلى إرسال مساعدات إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهدته بيروت وراح ضحيته 158 قتيلا على الأقل وأسفر عن إصابة ستة آلاف شخص بجروح. ومن بين هذه الدول كانت النرويج قد أرسلت سابقا 40 طنا من المستلزمات الطبية ومساعدات مالية بقيمة 25 مليون كرونة نرويجية (2.58 مليون دولار).

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.