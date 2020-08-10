رئيس الحكومة يخاطب اللبنانيين مساء اليوم

وعقدت الحكومة جلسة برئاسة حسان دياب بحضور 18 وزيراً، وغياب الوزراء المستقيلين، حيث تم إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي. وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، فإنه من المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة استقالته من رئاسة الحكومة، إلا أن هناك محاولات أخيرة لثني دياب عن الاستقالة بحسب مصادر في السراي الحكومي.

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