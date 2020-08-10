وزير الصحة: الحكومة اللبنانية تقدم استقالتها

وقال الوزير في تصريح للصحفيين فور خروجه من السراي الحكومي، نقلته مراسلة "سبوتنيك" في لبنان: "نعم استقالت الحكومة"، مضيفا أن دياب "سيعلن الأمر بعد قليل".

وشدد على أن "الاستقالة ليست تهرباً من المسؤولية".

وعقدت الحكومة جلسة برئاسة حسان دياب بحضور 18 وزيراً، وغياب الوزراء المستقيلين، حيث تم إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.

وفي السياق أعلنت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر خلال جلسة مجلس الوزراء إستقالتها.

وقالت عكر في مداخلة خلال الجلسة "إن وقوع هذه الكارثة يقتضي إستقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والإستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟"