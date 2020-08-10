كورونا.. 72 وفاة في العراق و32 في السعودية

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلن العراق، الإثنين، تسجيل 72 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت السعودية 32 وفاة، وعُمان 8 وفيات، والكويت وقطر 4 وفيات في كل منها.

وسجلت وزارة الصحة العراقية في بيان، 72 وفاة و3 آلاف و484 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 153 ألفاً و599، بينها 5 آلاف و464 وفاة، و109 آلاف و790 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 32 وفاة و1257 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 289 ألفا و947، بينها 3 آلاف و199 وفاة، و253 ألفا و478 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 8 وفيات و207 إصابات بكورونا.

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وأفادت الوزارة بأن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 81 ألفا و787، بينها 521 وفاة، و76 ألفا و124 حالة تعاف.

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة في بيان، 4 وفيات و687 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 72 ألفا و400، بينها 482 وفاة، و64 ألفا و28 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، 4 وفيات و315 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 113 ألفا و262، بينها 188 وفاة، و109 آلاف و993 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 20 مليونا و70 ألفا، توفي منهم أكثر من 734 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و929 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.