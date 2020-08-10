من هولندا إلى عنيزة

تشهد المدينة الغذائية بعنيزة هذه الأيام حراكًا اقتصاديًّا رائعًا تزامن مع ذروة إنتاج موسم التمور وعملية البيع والشراء اليومية بشكل ملفت للأنظار وهي تكتض بالمتسوقين والتجار وترتفع بأصوات الدلالين فجر كل يوم من خلال تنظيم واحد من أقوى المواسم الاقتصادية في المنطقة والمتمثل بموسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ..

وتعد العربات الذكية المصنوعة من الألمنيوم الخفيف أحد عوامل الجذب المهمة في سوق عنيزة للتمور ، حيث نجحت بلدية عنيزة من نقل هذه الثقافة الاقتصادية واستنساخ آلية التسويق لهذة الفكرة من دولة هولندا التي تعد أفضل دولة أوروبية في الإنتاج الزراعي ، ولديها آليات عمل فريدة في مزادات الورود والتسويق الزراعي، ومن هنا نجحت هذه التجربة المميزة في مزاد التمور في عنيزة طوال المواسم الماضية منذ أن تم تطبيقها لأول مرة، حيث تتميز هذه العربات الذكية بحملها كميات كبيرة من التمور -لأكثر من 700 كيلو جرام من التمور المعبأ في الكراتين الصغيرة بوزن أربعة كيلو جرامات على دورين في كل عربة- فيما تشغل الساحة الآن (٤٠٠٠) عربة، تتحرك داخلها عبر (٧٠) مسارًا، وذلك من واقع المساحة الإجمالية للساحة التي تتسع لحوالي (١٠.٠٠٠) عربة، وتتميز هذه العربات بخفة وزنها مما يمكن المتسوق من سحب قاطرة من هذه العربات دفعة واحدة دون عناء ومشقة، ويتم ذلك بطريقة فيزائية حديثة، لوجود انخفاض نسبي يسمح للعربات أن تسير في ميول من منطقة التنزيل مرورًا بمنطقة المزاد إلى أن تصل إلى منطقة التصدير، وهو ما يسهل من عملية تفريغ الساحة في وقت قياسي أثناء انطلاق المزاد -الذي يبدأ دائمًا من الساعة الخامسة فجرًا حتى الساعة التاسعة صباحًا- ويعد ذلك وقتًا قياسيًّا جدًّا لعملية بيع المنتج بهذا الحجم الكبير والمعروض داخل الساحة، مما كان له الأثر في تميز عملية البيع لتكون سهلة وميسرة للمشتري والبائع والدلال، وسط أجواء صحية آمنة، بين أجواء نقية، ومنتج صحي لمختلف أنواع التمور التي تخضع لفحص دقيق من المختصين في مختبر الغذاء والبيئة التابع للبلدية، وذلك قبل دخولها ساحة المزاد، وهذا يضاف لتوجهات بلدية عنيزة باهتمامها بالصحة العامة وهي ترفع شعار ( تمورنا صحية ) الذي أصبح الشعار الأقوى في المنطقة والمهرجانات الاقتصادية فيها، سعيًا لتعزيز منتج التمور؛ لكونه منتجًا اقتصاديًّا، ومصدرًا غذائيًّا مهمًّا يحمل كل مقومات الغذاء الصحي المتكامل داخل ساحة مزاد المدينة الغذائية في موسم عنيزة للتمور.

كتبه: عبدالعزيز بن محمد الخشيبان

عضو جمعية إعلاميون