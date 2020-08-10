نائب لبناني يقترح طريقة التغيير الوحيدة لهذه الطبقة السياسية

وقال النائب اللبناني في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إذا فعلاً تقدمت هذه الحكومة باستقالتها والأطراف التي راعت هذه الحكومة غيرت في الأداء وذهبت إلى حلول قدمها المجتمع الدولي، يعني انتخابات نيابية مبكرة يسبقها قانون انتخابي جديد، وحكومة محايدة أو حكومة وحدة وطنية، فهذا الأمر من الممكن أن يضع لبنان على سكة الإنقاذ لأن هذه الحكومة لم يعد هناك أي أمل منها، مر عليها 7 أشهر وحتى الآن لم تقدم على أي عمل إصلاحي ولم تقدم إنجازات".
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وأكد الحجار أن "تيار المستقبل" ليس على ثقة بالتحقيق المحلي، وكان من المفترض أن يقدموا استقالتهم، هذا الأمر لم يحصل وكانت ردة الفعل الشعبية التي حصلت والتي رأيناها من أناس مقهورين ومصابين ومحزونين ولهم كل الحق بمطالبهم، ومنها استقالة الجميع".
وشدد على أن "موضوع استقالة نواب "تيار المستقبل" حاضرة بأي وقت ولكن السؤال هل الاستقالة اليوم تحقق الغرض منها؟". لافتاً إلى أن المطلوب اليوم كما يطالب المتظاهرين تغيير الطبقة السياسية كلها، لأنها فقدت الثقة بغالبية هذه الطبقة وإن لم نقل في بعض الأحيان في كل الطبقة السياسية وبالتالي طريقة التغيير الوحيدة لهذه الطبقة السياسية هي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة".
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ولفت إلى أن لبنان يعاني، اليوم، من نكبة التفجير المجرم الذي حصل ونكبة الوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار ونكبة حكومة وعهد لم يحسنا مقاربة المشاكل.
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