شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات خاصة لعلاج الكادر الصحي من الآثار النفسية لـ«فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

افتتح قسم الصحة النفسية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عيادة مخصصة لدعم الكادر الصحي من الآثار النفسية الناتجة عن جائحة كورونا، حيث تستقبل العيادة جميع الكوادر الصحية التي تحتاج للدعم والرعاية النفسية على رقم خاص بالعيادة.

وبحسب “الوطن” فإن العيادات النفسية ستبدأ في استقبال الكوادر الصحية بدءاً من الأسبوع الحالي بحيث ستقوم بدراسة حالة كل من يحتاج للمساعدة من الكوادر الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الذي تحتاجه لتجاوز الضغوط والوضع النفسي غير الطبيعي الذي مروا به خلال أزمة كورونا.

فيما سيمتد الدعم النفسي لأسرهم وذويهم ممن تأثروا بضغوط نفسية نتيجة الوضع الخاص الذي كان يمر به الكادر الصحي.