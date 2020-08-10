"انفجار بيروت"... إيران تدعو إلى التحقيق بعناية وتوجه طلبا إلى أمريكا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "ينبغي ألا يستغل الانفجار ذريعة لأهداف سياسية... يجب التحقيق بعناية في سبب الانفجار"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف موسوي أنه "يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات المفروضة على لبنان"، قائلا: "إذا كانت أمريكا صادقة بشأن مساعدة لبنان، ينبغي أن يرفعوا العقوبات".
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الأحد، عن الحصول على تعهدات بقيمة 298 مليون دولار لتقديم مساعدة إغاثة فورية إلى لبنان.
واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء سياسيين آخرين، أمس الأحد في مؤتمر للمانحين عبر دائرة تلفزيونية تحت رعاية الأمم المتحدة، لجمع مساعدات طارئة من أجل لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الثلاثاء الماضي (4 أغسطس).
وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمارا وخرابا في مدينة بيروت.
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