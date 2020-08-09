شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة شخص غرق في سد «ضبوعي طبب» في أبها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في أبها، مساء اليوم الأحد، انتشال جثة شخص غرق في أحد السدود بعد قيامه بممارسة السباحة بها.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن “مدني أبها” انتشل اليوم الأحد، جثة شخص غرق في سد (ضبوعي طبب) بعد قيامه بالسباحة في السد.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في انتشال جثة الشخص الغريق.