بعد فاجعة بيروت... قرار عاجل في مصر بشأن المواد الخطرة المخزنة في المطارات

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أصدر منار قرارا بتشكيل لجنة تضم الجهات المعنية والمختصة برئاسة مدير قطاع الأمن بالوزارة، لفحص وحصر الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع، وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوى والمطارات كافة على مستوى الجمهورية.

© AFP 2020 / Anwar Amro

وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة، والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق المواني الجوية والتواجد السكاني.

وأكد وزير الطيران على أن هذه اللجنة سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين، وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.

Advertisements

وشدد على أن هذه المعايير ستكون وفق تعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى، بهدف التصدى لأى مخاطر قبل حدوثها، بالإضافة إلى حماية جميع العملاء والعاملين بقطاع الطيران المدنى.

وشهد لبنان، انفجارا قويا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيل ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث، إلى اشتعال نحو 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.