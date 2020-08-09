وزير الإعلام اليمني: خزان "صافر" قد يسبب كارثة أسوأ من انفجار بيروت

وقال وزير الإعلام اليمنى: "الحوثيون يتجاهلون المطالب الدولية بشأن خزان صافر".
وتقول الحكومة اليمنية أن خزان النفط العائم "صافر"، لا يزال تحت تصرف الحوثيين ومهدد بالانفجار أو التسريب في أي لحظة.
ودعت الحكومة اليمنية لتدارك ما أسمته كارثة محتملة لخزان "صافر" العائم، منددة برفض الحوثيين السماح لفريق أممي بتقييم وتفريغ الخزان.
ويحتوي الخزان على أكثر من مليون برميل، وقد يتسبب انفجاره أو تسريبه في خسائر هائلة لأرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم.
وزادت كارثة مرفأ بيروت من مخاوف حدوث كارثة مماثلة بسبب خزان "صافر" الذي يرسو على البحر الأحمر في المياه الإقليمية اليمنية بالقرب من مرفأ رأس عيسى.
ويطالب الكثيرون بتحرك دولي وإقليمي لحل مشكلة الخزان الذي يعاني من عطل فني منذ سنوات ويحمل كميات هائلة من النفط.
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