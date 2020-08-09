كورونا.. 82 وفاة في العراق و37 بالسعودية

العراق، السعودية / الخليج 365
أعلن العراق، الأحد، تسجيل 82 وفاة جراء كورونا، ورصدت السعودية 37 حالة بالفيروس.
وأفادت الصحة العراقية بتسجيل 2.726 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 2.271 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 150.115؛ منها 5.392 وفاة، و107.775 حالة تعاف.
وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1.428 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.599 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 288.690؛ منها 3.167 وفاة، و25.039 حالة تعاف.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الأحد، 19 مليونا و852 ألفا، توفي منهم أكثر من 730 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و753 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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