سجّلت الإمارات العربية المتحدة 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة واحدة. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك يصل مجموع حالات الإصابة 62.525 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 357 وفاة، مشيرة إلى شفاء 323 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.568 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.