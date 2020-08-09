«أماسي» يعرض جهود الشارقة الرياضية خلال جائحة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرصاً منها على التعريف بالمنجزات الرياضية التي تحققت في الإمارة خلال فترة الحجر الصحي، خصص تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبر برنامجه الاجتماعي اليومي، «أماسي»، حلقة لاستعراض أهم الأحداث والفعاليات الرياضية التي نظّمها مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الجهات والأندية الرياضية (عن بعد).

وعرّف البرنامج بالفعاليات التي نظمتها مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية كالمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة التي ساهمت في الارتقاء بقدرات ومواهب الشباب واليافعين، وعكست قدرتها على الاستمرارية في احتضان الأنشطة الرياضية وتفعيل حضورها بالرغم من الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستضاف البرنامج كلاً من عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، ومن نادي الحمرية حلّ ضيفاً على البرنامج ميثاء عبيد المهيري، نائب مدير ملتقى الحمرية الصيفي، وسعيد جمال الشامسي، عضو اللجنة الإعلامية لملتقى الحمرية الصيفي، وعدد من المسؤولين الرياضيين التابعين لناديي البطائح، ومليحة، إلى جانب شخصيات من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وحول هذه الفعاليات التي نظمتها الأندية والجهات الرياضية في الإمارة، أكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن الإمارة الباسمة أصبحت حاضنة للعديد من الفعاليات الرياضية المتميزة، وذات ثقل على الصعيدين المحلي، والعربي.

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «تمتلك إمارة الشارقة 21 نادياً، منها 9 أندية شاملة متواجدة في كلّ مدن إمارة الشارقة، إضافة إلى الأندية التخصصية والنوعية، ما يعكس التنوّع الكبير والبيئة المثالية للرياضة في الإمارة، وخلال الفترة الماضية التي ترافقت مع إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي أثبتت الأندية جميعها، على تنوّع ما تقدمه، أنها جديرة بالثقة وقادرة على الاستمرار في الوقوف إلى جانب أعضائها، وجمهورها من خلال تنظيم هذه الفعاليات التي أردنا من خلالها أن نبرهن على أهمية الرياضة والثقافة في بناء المجتمع».

وأوضح سالم الغيثي، مدير قناة الشارقة أن المناخ الرياضي في إمارة الشارقة يشهد يوماً بعد آخر تطورات ملحوظة، سواء على صعيد الفعاليات، أو خارطة الأحداث السنوية التي تنظمها جميع الأندية، لافتاً إلى أن مجلس الشارقة الرياضي قدّم وطوال تلك السنوات مختلف أشكال الدعم ما جعل من الإمارة حاضنة مثالية للرياضة، والرياضيين.

وقال مدير قناة الشارقة: «جزء من مسؤوليتنا الإعلامية هو إظهار المنجزات التي تحققها الإمارة والتي تمثل الرياضة ركناً جوهرياً وأساسياً منها، خاصة ما أظهرته مختلف الأندية من جهود على صعيد احتضان وتنظيم الفعاليات خلال فترة الحجر الصحي التي مرّت بها الدولة مؤخراً للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، ما دفعنا لتسليط الضوء على كلّ هذه الأحداث ونسردها عبر شاشة واحد من البرامج الاجتماعيّة لنؤكد أهمية تكريس وغرس الثقافة الرياضية في نفوس جميع أبناء المجتمع».