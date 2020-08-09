شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح خطوات تغيير الحالة الوظيفية للتابع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج “حساب المواطن” خطوات تغيير الحالة الوظيفية لتابع. وأكد “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه يجب تعديل الحالة الوظيفية للتابع أولاً من أيقونة (تفاصيل الطلب، وبيانات التابعين ) إلى “لا توجد وظيفة” وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ. Advertisements

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