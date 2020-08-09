إعتباراً من الغد .. إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

تبدأ إدارات التعليم إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي، اعتبارًا من يوم غد الاثنين، حتى يوم ٢٥ من شهر ذي الحجة؛ وذلك عبر نظام «نور».

وأوضحت الوزارة، في تعميم لها، أن فترة الاعتراض على الحركة تبدأ مع إعلانها حتى يوم ٢٩ ذي الحجة.

وسوف يتم اعتماد حركة النقل في أول المحرم المقبل، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل ابتداءً من يوم 4 المحرم.