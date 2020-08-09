- 1/2
- 2/2
تبدأ إدارات التعليم إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي، اعتبارًا من يوم غد الاثنين، حتى يوم ٢٥ من شهر ذي الحجة؛ وذلك عبر نظام «نور».
وأوضحت الوزارة، في تعميم لها، أن فترة الاعتراض على الحركة تبدأ مع إعلانها حتى يوم ٢٩ ذي الحجة.
وسوف يتم اعتماد حركة النقل في أول المحرم المقبل، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل ابتداءً من يوم 4 المحرم.
كانت هذه تفاصيل خبر إعتباراً من الغد .. إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.