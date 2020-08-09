الاحتلال يداهم منازل في الخليل ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دهمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس السبت، منازل في الخليل، ومنعت المزارعين من الوصول إلى حقولهم، كما نصبت بوابة على أراضي دير كريمزان في بيت جالا، في وقت دانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الاعتداءات «الإسرائيلية» على الحرم الإبراهيمي، ودانت محكمة إيطالية تسمية مؤسسة إعلامية رسمية القدس عاصمة ل«إسرائيل».

فقد فتشت قوات الاحتلال، أمس السبت، عدداً من المنازل في مدينة الخليل، ومنعت مزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وأفادت مصادر أمنية وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال فتشت عدداً من منازل الفلسطينيين في المدينة، عرف من أصحابها، ربحي أبو قويدر. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي المواطنين المزروعة بالعنب في حي فرش الهوى غرباً، وأخطرت أصحابها بمغادرتها، بحجة تأمين الحماية لمرور مستوطنيها عبر الطريق الالتفافي رقم «35».

كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم. ونصبت قوات الاحتلال أيضاً بوابة حديدية على أراضي دير كريمزان بمدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ل«وفا»، بأن البوابة ستمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقتي وادي أبو أحمد، وعين يالو، التي تقدر مساحتها بآلاف الدونمات. وأضاف بريجية أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

من جهة أخرى، دانت «الألكسو»، ما تقترفه حكومة الاحتلال من أعمال عدوانية متكررة، واعتداءات آثمة طالت الحرم الإبراهيمي الشريف، والبلدة القديمة من مدينة الخليل، وتعمدها تشويه المعْلَم بتركيب مصعد كهربائي داخله. واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته، أمس السبت، أن ذلك يأتي ضمن خطة الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية.

وقالت إن هذه خطوة تصعيدية ظالمة أخرى، هدفها سرقة إدارة الاحتلال للحق الحصري للفلسطينيين في إدارة هذا الموقع الفلسطيني المعترف به لهم عالمياً، وفرض الأمر الواقع عليه، واستمرار حملات التهجير الممنهجة للفلسطينيين. وأكدت أن الاستيلاء على ساحات الحرم، يُعد تهديداً سافراً لسلامة مَعْلَم تم إدراجه من قبل منظمة «اليونسكو» على لائحة التراث العالمي، كممتلك فلسطيني مهدد بالخطر لما يتميز به من قيمة إنسانية استثنائية. ودعت «الألكسو» المجموعة الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والتحرك السريع لإدانة واستنكار الاعتداءات «الإسرائيلية» الجديدة، واتخاذ إجراءات رادعة، من أجل مواجهة هذه الجرائم التي تزداد خطورة يوماً بعد يوم، وحماية التراث الثقافي في فلسطين، مما يتعرض له من أخطار وانتهاكات جسيمة، يجرمها القانون الدولي، والمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.

وفي إيطاليا، دانت محكمة روما في منطوق حكم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية «راي» التي أكدت في مايو/أيار الماضي، أن القدس عاصمة «إسرائيل»، وذلك من خلال أحد أشهر برامج المسابقات التي تُبث على الهواء مباشرة، في سابقة هي الأولى منذ إعلان خطة صفقة القرن الأمريكية.

(وكالات)