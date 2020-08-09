مقتل ثمانية جنود في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو، القاهرة:”الخليج 365”، وكالات

أعلنت الشرطة الصومالية أمس السبت، مقتل 8 جنود على الأقل وإصابة 14 آخرين في هجوم استهدف موقعاً للجيش بالعاصمة مقديشو، تبنته حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، فيما دانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، الهجوم، وجددت دعوتها لدول العالم الحر، للاصطفاف في الحرب ضد الإرهاب، من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود.

وهاجمت سيارة ملغمة معسكراً لكتيبة 12 أبريل التابعة للجيش الصومالي قرب القرية الرياضية في مقديشو.

وذكرت مصادر أن جنود الجيش في المعسكر يطالبون بمزيد من الإسعافات في الوقت الذي هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم، إن السيارة كان يقودها انتحاري.

وقالت حليمة عبد السلام، أم لثلاثة أطفال تعيش قرب موقع الانفجار، إن جنوداً فتحوا النار بعد التفجير الذي أرسل أعمدة من الدخان إلى السماء.

وتابعت قائلة: «هرعنا للداخل فزعاً.. وبعدها بوقت قصير تمكنت من رؤية شاحنة عسكرية تقل جنوداً تغطيهم الدماء. لا أعلم إن كانوا جميعاً قتلى أم مصابين».

وقال عبدالله محمد، ضابط في الجيش برتبة رائد، في تصريح ل«رويترز»، إن الانفجار كان هجوماً. وأضاف: «كان تفجيراً بسيارة ملغومة في الأغلب، إنني الآن أنقل الضحايا».

وزعم عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب، وهو يعلن مسؤوليتها عن الانفجار، أنهم نفذوا عملية «استشهادية» ناجحة على قاعدة عسكرية كبيرة في مقديشو، مما كبّد «العدو» العديد من القتلى والمصابين ودمر مركبات عسكرية.